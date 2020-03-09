Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında "giriş izni" gerginliği
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında "giriş izni" gerginliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın, kayıt dışı nükleer faaliyet yürüttüğü tespit edilen bazı tesislere Ajans müfettişlerinin girişine izin vermemesinin ilk defa yaşanan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi gerekiyor.

09.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve İran arasında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın, kayıt dışı nükleer faaliyet yürüttüğü tespit edilen bazı tesislere Ajans müfettişlerinin girişine izin vermemesinin ilk defa yaşanan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi gerekiyor." dedi.

Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'da çalışmalarını sürdüren müfettişlerce, 3 yerde Ajansın bilgisi dışında nükleer faaliyet yürütüldüğünü ve İran tarafından daha önce bildirilmemiş nükleer maddelerin tespit edildiğini anımsatan Grossi, bu tesislerden ikisine girmek isteyen Ajans çalışanlarına izin verilmediğini hatırlattı.

Grossi, İran ve Ajans arasında yaşanan son gelişmenin hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, "İran'dan beklentimiz, şu anki durumu bloke etmeyi bırakarak, söz konusu yerlere girişimizin sağlanması." dedi.

İran'ın nükleer faaliyetleri, bildirdiği ya da bildirmediği nükleer maddeler gibi konularda Ajansın kendi araştırmaları ve tespitleri doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Grossi, üçüncü herhangi bir ülkenin verdiği bilginin kurum için çok önem arz etmediğini söyledi.

"Bu durum görmezden gelinemez"

Grossi, İran'ın Ajans müfettişlerine izin vermemesinin sorun olduğu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ek protokol kapsamında ilk defa bir yere giriş izni verilmedi, sanırım böyle bir şeyi daha önce yaşamamıştık. Eğer ek protokol kapsamında bir yere giriş izni verilmiyorsa bu ciddi bir sorundur. Bu görmezden gelip devam edebileceğimiz bir durum değil." diye konuştu.

Tespit edilen hususların önemli olduğunu belirten Grossi, "Bu durumu ciddiye alıyoruz ve bu konuyla ilişkili sorularımıza yanıt talep ediyoruz. Umarım, İran'la bu hususta en kısa sürede bir uzlaşı sağlar ve sorunu çözeriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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