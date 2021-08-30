Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyette bulunduğuna ilişkin "tutarlı göstergeler" var
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyette bulunduğuna ilişkin "tutarlı göstergeler" var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyette bulunduğuna ilişkin 'tutarlı göstergeler' var
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kuzey Kore'nin nükleer reaktörünün ve radyokimya laboratuvarının faaliyet gösterdiğine ilişkin "tutarlı göstergeler" olduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kuzey Kore'nin nükleer reaktörünün ve radyokimya laboratuvarının faaliyet gösterdiğine ilişkin "tutarlı göstergeler" olduğunu bildirdi.

UAEA'nın 27 Ağustos Cuma günü yayımlanan yıllık raporunda, Kuzey Kore'nin Yongbyon bölgesindeki nükleer reaktöre atıfta bulunuldu.

Raporda, başkent Pyongyang'ın kuzeyinde bulunan Yongbyon'daki nükleer reaktörün "soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere" faaliyet gösterdiğine ilişkin "tutarlı göstergelerin" bulunduğuna dikkat çekildi.

Yongbyon'daki radyokimya laboratuvarının da şubat ayının ortalarından temmuz ayının başına kadar işletildiğine dair işaretler olduğu belirtilen raporda, "(Kuzey Kore'nin) nükleer faaliyetleri endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca 5 megavatlık reaktörün ve radyokimya laboratuvarının işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

Ajans, Kuzey Kore'deki nükleer faaliyetleri izlemek için uydu görüntülerinden ve açık kaynaklardan yararlandıklarını bildirdi.

Kuzey Kore'nin, nükleer programının "kalbi" olarak adlandırdığı Yongbyon'daki nükleer kompleksinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum ürettiği ve bunların nerede sakladığı tam olarak bilinmiyor.

Ülkedeki müfettişlerinin görevden alındığı 2009 yılından bu yana ise UAEA'nın Yongbyon'daki nükleer komplekse erişimi bulunmuyor.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin son aylarda gerçekleştirdiği askeri tatbikatları bir tehdit olarak algıladığını belirterek ABD'yi "düşmanca" tavrını değiştirmemesi halinde nükleer programını genişletmekle tehdit etmişti.

Kuzey Kore 23 Haziran'da ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeyeceğini açıklamıştı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Kuzey Kore'nin nükleer faaliyette bulunduğuna ilişkin "tutarlı göstergeler" var - Haberler
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