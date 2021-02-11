Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran, uranyum metali üretmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran, uranyum metali üretmeye başladı

11.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:04
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran, uranyum metali üretmeye başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri, İran'ın uranyum metali üretmeye başladığını doğruladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri, İran'ın uranyum metali üretmeye başladığını doğruladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin üye ülkelere yönelik yaptığı açıklamasında, İran'ın uranyum metali üretmeye başladığının doğrulandığını bildirdi.

Grossi, 8 Şubat'ta UAEA denetçilerinin, İran'ın İsfahan'daki üretim tesislerinde 3,6 gramlık az miktarda uranyum metali üretildiğini doğruladığını ifade etti.

İran'ın bu hamlesi, 2015'te Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve ABD ile imzaladığı "Birleşik Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)" adı verilen nükleer anlaşmanın bir başka şekilde yeniden ihlali anlamına geliyor.

İran, uranyum metali üretimi için çalışmaların başlayacağını duyurmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de Mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmesinden ve uranyum metali üretmesinden "derin endişe" duyduklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın müzakere masasına dönmesi için yaptırımları kaldırmayacağını açıklamasının ardından Tahran'dan gelen bu gelişme, anlaşmaya üye diğer ülkelerin, ABD'yi anlaşmaya geri dönmeye ikna etme çabalarını daha da çetrefilli hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ömer Ali Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran, uranyum metali üretmeye başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 00:07:26. #1.16#
title