Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran uranyum zenginleştirmede anlaşma sınırını aştı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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