Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı geçici başkanı Cornel Feruta, İran'da

08.09.2019 15:24

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici başkanı Cornel Feruta, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Feruta, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili attığı adımları ele aldı.

Görüşmede, İran ile UAEA'nın iş birliği sayesinde ajansın hazırladığı raporlarda nükleer anlaşmanın Tahran yönetimi tarafından uygulandığının teyid edildiğini belirten Zarif, bu iş birliğinin profesyonellik ve tarafsızlığa riayet edilerek sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Feruta da UAEA'nın güven oluşturmak için ortaya koyduğu çabalarına işaret ederek, ajansın profesyonel ve tarafsız çalışmalarının devam edeceğine vurgu yaptı.

Feruta, Tahran temasları kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkanı Ali Ekber Salihi ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Salihi, nükleer anlaşmanın "tek taraflı değil, çift yönlü bir yol olduğunu" belirterek İran'ın taahhütlerini askıya almayla ilgili yeni adımlarının da öncekiler gibi uygun zamanda atılacağını söyledi.

AB ülkelerinin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle oluşan boşluğu doldurmalarının beklendiğini ancak bu yöndeki vaatlerini yerine getirmediğini dile getiren Salihi, anlaşmanın diğer tarafı ülkeleri verdikleri sözleri yerine getirmemekle suçladı.

UAEA'daki görevi süresince baskılardan etkilenmeyeceğine dikkati çeken Feruta da ajansın bağımsız, tarafsız ve profesyonel tutumunu koruyacağını vurguladı.

Kaynak: AA