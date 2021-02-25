Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi için iş birliğine hazır
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi için iş birliğine hazır

25.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:17
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi için iş birliğine hazır

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Fukuşima Dai-içi nükleer tesisindeki radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine için Japonya ile iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Fukuşima Dai-içi nükleer tesisindeki radyoaktif özellikteki suyun bertaraf edilmesine için Japonya ile iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ya konuşan UAEA Başkanı Grossi, 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken ve radyoaktif özellik taşıyan kirli atık suyun tahliyesi için iş birliği çağrısı yaptı.

Yerel halk ile komşu ülkeler nezdinde durumun ciddiyetinin farkında olduklarını kaydeden Grossi, UAEA'nın varlığının önemine işaret ederek, Japonya hükümetinden gerekli kararın çıkması sonrası, tahliye için Japon muhataplarıyla ortak çalışma grubu oluşturulacağını belirtti.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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