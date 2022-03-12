Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil'e hala dizel jeneratörle elektrik sağlanıyor

Merkezi Avusturya'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna'daki nükleer santrallerle ilgili son durum raporunu açıkladı. Rapora göre, Çernobil'e hala hasar gören güç hatları sebebiyle elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi.

IAEA raporunda Rusya'nın kontrolünde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde teknisyenlerin güç hatlarını onarmaya başladığı ancak santrale dizel yakıtla çalışan jeneratörlerden elektrik sağlanmaya devam edildiği belirtildi. IAEA, Zaporjiya Nükleer Santrali'ndeki nükleer malzeme ve faaliyetleri izlemek için kurulan koruma sistemlerinden düzenli bilginin geldiğini yapıldığı ancak Çernobil'deki sistemlerin hala kapalı olduğu vurguladı.

Patlamadan sonra Reaktör 4'ün içinde benzerlikten dolayı 'Fil Ayağı' olarak adlandırılan ve erimiş kum, çimento ve yüksek oranda radyoaktif nükleer yakıt kütlesinden oluşan büyük bir kütle bulunuyor. Fil Ayağı, 1980'lerde her saat yaklaşık 10.000 röntgen radyasyon yaydı, bu da üç metre uzaktaki bir insanı iki dakikadan daha kısa sürede öldürmeye yetiyordu. 2001 yılına gelindiğinde, bu oran saatte yaklaşık 800 röntgene düşmüştü.

Demirören Haber Ajansı / Dünya