Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede Grossi ve Zarif, Tahran ile UAEA arasındaki iş birliği ve Ajansın sorunların çözümü için ortaya koyduğu çabalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi ile İranlı yetkililer arasındaki görüşmelerin "yararlı" geçtiğini belirtti.

Garibabadi, Tahran'daki görüşmelerin sonucuyla ilgili bildiri yayımlanacağını aktardı.

Tahran'ın 23 Şubat'tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılması ve nükleer faaliyetleri arttırması üzerine dün akşam Tahran'a gelen Grossi, bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşmüştü.

İran'da onaylanan "nükleer yasa"

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun