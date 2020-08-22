Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, anlaşmazlıkları görüşmek üzere İran'a gidecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere pazartesi Tahran'ı ziyaret edecek.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere pazartesi Tahran'ı ziyaret edecek.

UAEA Başkanı Grossi yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerine ilişkin yükümlülüklerini tam olarak uygulamasının önemini vurgulamak üzere 24 Ağustos Pazartesi günü Tahran'ı ziyaret ederek, üst düzey İranlı yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemleri hakkında öne çıkan soruları ve nükleer tesislere erişim sorununu çözmeyi hedeflediğini kaydeden Grossi, "Ayrıca, İran hükümetiyle şimdi ve gelecekte değerli olacak verimli ve iş birliğine dayalı doğrudan iletişim kanalı kurmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

İran'ın UAEA Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise İran ve UAEA arasında devam eden iş birliği kapsamında Grossi'nin davet üzerine Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "İran, UAEA'nın ana ortaklarından biridir ve bu ziyaretin karşılıklı iş birliğini güçlendirmesine yol açacağını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

UAEA Yönetim Kurulu, 19 Haziran'da İran'ın erişim izni vermediği iki tesisin "denetime açılması"na yönelik karar almıştı.

İran'a karşı UAEA Yönetim Kurulu'nda 2012'den sonra alınan ilk karar olarak kayıtlara geçen ancak bağlayıcılığı olmayan karar doğrultusunda, İran'ın güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında, Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapması ve erişim izni verilmeyen iki noktanın müfettişlerin denetimine açılması istenmişti.

Tahran ise UAEA'nın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunmuştu.

Kaynak: AA