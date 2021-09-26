Uluslararası Atlı Okçuluk Kupası tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atlı Okçuluk Kupası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Manas Atlı Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Endonezya, Danimarka'dan 84 sporcu katıldı.

Kulübün tesislerinde 3 ayrı parkurda gerçekleştirilen yarışlar sonunda genel klasmanda Endonezyalı 13 yaşındaki Arum Nazlus Shobah birincilik ödülüne almaya hak kazandı. Onu 12 yaşındaki Ayşe Sude Nemli ve 9 yaşındaki Muhammed Cengiz Kılıç takip etti.

Kadınlarda Halime Çelikkol, Yasmin Gökçe ve Melike Özpınar ilk üçe girdi. Erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Alperen Alptekin ve Bünyamin Baysal kupanın sahibi oldu.