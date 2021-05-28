Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu gerçekleştirildi
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Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu gerçekleştirildi

Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Lice Kaymakamlığının katkılarıyla "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" Lice ilçesinde düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Lice Kaymakamlığının katkılarıyla "Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" Lice ilçesinde düzenlendi.

Sempozyum kapanış ve değerlendirme oturumu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç moderatörlüğünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Sempozyum heyeti, kapanış oturumunun ardından Lice'de bulunan Ulu Cami ve eski Lice yerleşim yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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