Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor
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Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor

ABD’de faaliyet gösteren “Pew Resarch Center” tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 38 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ortaya koydu.

04.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:11
Uluslararası araştırma: Türkler artık daha fazla ifade ve basın özgürlüğü istiyor

'nde (ABD) faaliyet gösteren "Pew Resarch Center" tarafından düzenlenen ve farklı bölgelerden 34 ülkeyi kapsayan bir araştırma, düşünce ve basın özgürlüğü talebinin son 5 yılda en fazla arttığı ülkelerin başında 'nin geldiğini ortaya koydu.


Araştırmaya katılanlara, "ülkenizde hükümetin sansürü olmadan herkesin istediğini söylemesi ne kadar önemli?" sorusu yöneltildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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