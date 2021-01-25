Uluslararası araştırma şirketi YouGov, Türkiye'den genç girişim Wizsight'ı satın aldı
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Uluslararası araştırma şirketi YouGov, Türkiye'den genç girişim Wizsight'ı satın aldı

25.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:39
Uluslararası araştırma şirketi YouGov, Türkiye'den genç girişim Wizsight'ı satın aldı

Uluslararası araştırma ve veri analitiği grubu YouGov, Türkiye'den ödüllü yeni nesil araştırma şirketi Wizsight'ı bünyesine kattı.

Uluslararası araştırma ve veri analitiği grubu YouGov, Türkiye'den ödüllü yeni nesil araştırma şirketi Wizsight'ı bünyesine kattı.

YouGov'dan yapılan açıklamada, İngiltere merkezli dünyanın en büyük araştırma gruplarından olan şirketin, Wizsight'ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptığı bildirildi.

Türkiye'de araştırma sektörüne getirdiği yeni solukla online araştırmaların en saygın isimlerden biri haline gelen Wizsight'ın 2017'de genç girişimci N. Özge Akçizmeci Üstün tarafından kurulduğu hatırlatılan açıklamada, Wizsight'ın hem yerel hem de çok uluslu markalardan oluşan güçlü ve sadık bir müşteri portföyüne sahip olduğu ifade edildi.

Satın alma sonrasında Wizsight'ın, YouGov Türkiye adıyla faaliyetlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, YouGov'un bu satın alma sonrasında Türkiye pazarındaki kritik hedef kitleye daha hızlı ulaşma şansı yakalayacağı, müşterilerine daha geniş bir araştırma ürün ve hizmet yelpazesi sunabileceği, mevcut araştırma projelerini kendi platformuna taşıyarak Türkiye'deki panel faaliyetlerini artırabileceği kaydedildi.

"Türkiye bizim için kritik öneme sahip pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YouGov Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Stephan Shakespeare, büyüme stratejileri doğrultusunda yaptıkları yatırımlar sonucunda bu satın almadan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Online araştırmada yenilikçi yaklaşımı ve güçlü müşteri portföyü ile Wizsight'ın kendileri için mükemmel bir iş ortağı olduğunu kaydeden Shakespeare, "Türkiye ise YouGov ve pek çok müşterimiz için büyümekte olan kritik önem sahip bir pazar. Bu satın alma yoluyla gerek Türkiye gerekse de daha geniş bir bölgede müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"YouGov'un parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

YouGov Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Özge Akçizmeci Üstün de online araştırma alanında yenilikçi bir şirket olan YouGov'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Üstün, "Bu birleşmeyle bir yandan YouGov'un Türkiye'deki varlığını inşa ederken, öte yandan mevcut ve potansiyel müşterilerimize YouGov araştırma ağının 42 pazardaki uluslararası varlığından güç alan yüksek kaliteli tescilli panelinin, işletim araçlarının ve derin içgörülerinin avantajlarını sunabileceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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