Uluslararası Arap Sanat Festivali yarın başlıyor

17.08.2019 15:13

Uluslararası Arap Sanat Festivali, 18-20 Ağustos'ta sanatseverleri ağırlayacak.

Arap Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Darülaceze'nin ev sahipliğinde "Hayatın Düzenli Yüzü" temasıyla ilk kez düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışından yüze yakın Türk ve Arap sanatçı katılacak.

Resim sergisi, tiyatro, sanat semineri, konser, şiir ve kitap imza etkinliklerinin gerçekleştirileceği festivalin açılış töreni, yarın akşam Darülaceze'de yapılacak.

Kaynak: AA