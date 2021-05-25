Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü Ürdünlü yazar Celal Berces kazandı

Arap dünyasının saygın edebiyat ödülü "Arabic Booker" adıyla bilinen 14'üncü Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün sahibi Ürdünlü yazar Celal Berces, oldu.

Arap dünyasının saygın edebiyat ödülü "Arabic Booker" adıyla bilinen 14'üncü Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün sahibi Ürdünlü yazar Celal Berces, oldu.

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, "Defatir el-Varrak (Kağıtçının Defterleri)" romanıyla birinci seçilen Berces'e 50 bin dolarlık para ödülü verileceği ve eserinin de İngilizceye çevrileceği belirtildi.

Yarışmaya 13 ülkeden 121 yarışmacının başvurduğu, 22 eserin değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Kağıtçının Defterleri romanı, 1947-2019 yılları arasında Ürdün ve Moskova'da yaşamını sürdüren, evini kaybetmiş ve kendisini evsiz bir yaşamın içinde hapsolmuş olarak bulan kitapçı ve iştahlı bir okur olan İbrahim'in hikayesini anlatıyor.

Ürdünlü bir şair ve romancı olan Celal Berces, 1970 yılında doğdu. Basın sektöründe de çalışan Berces, bir dizi kültürel organizasyona başkanlık etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al