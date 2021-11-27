Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde çikolata ve şekerden elbiseler podyumda

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde 4 kadın manken, çikolata ve şekerden yapılan elbiselerle podyumda yürüdü. Her biri için 12 kilo çikolata kullanılan elbiseler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Expo 2016 Fuar alanında 16 ülkeden 300'ün üzerinde yarışmacının katıldığı 2'nci Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde, birbirinden lezzetli yemekler ünlü şeflerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalin en ilgi çekici etkinliği ise şeker ve çikolata defilesi oldu. Mankenler, tamamı çikolata ve şekerden yapılan elbiseleri giyerek podyumda yürüdü. Ziyaretçiler çikolata ve şeker elbiseli mankenleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Tuğçe Özalp ise, "Ağır ve güzel bir elbise. Çok yorucu ama çok güzel bir his. Tadına bakmadım ama yeniliyor. Çikolatayı da çok severim" diye konuştu.