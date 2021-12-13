Uluslararası Antakya Film Festivali kapılarını 9. kez sanatseverlere açıyor - Haberler
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Uluslararası Antakya Film Festivali kapılarını 9. kez sanatseverlere açıyor

Uluslararası Antakya Film Festivali kapılarını 9. kez sanatseverlere açıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi iş birliği ile sanatseverlerle buluşacak olan festival 14 Aralık'ta başlıyor.

HATAY (Bültenler) - Expo 2021 Hatay tanıtım etkinlikleri çerçevesinde, bu yıl zengin içeriklere ev sahipliği yapacak festivalde 90 film Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabipler Odası, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi, Hatay TED Koleji ve Hatay Doğa Koleji'nde halka açık ve ücretsiz gösterilecek.

Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde Altındefne ödülünü kazanmak için yarışacak filmlerin ödülleri 20 Aralık'taki kapanış töreninde açıklanacak ve kıymetli ödüller bu seneki sahipleri bulacak.

9. Uluslararası Antakya Film Festivali'nin açılış töreni 14 Aralık Salı günü, saat 18.00'de, Antakya Meclis Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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