Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu.
Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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