Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
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Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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