04.11.2019 19:43

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesince (AÜ) 11'incisi düzenlenen Uluslararası "Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Yunus Emre Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda açılışı gerçekleştirilen ve 525 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergiye 60 yeni çalışma dahil edildi.

Yunus Emre'nin felsefesini konu alan, özlü sözlerinin kaligrafik ve tipografik unsurları ile farklı sanatçılar tarafından oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi, katılımcıların beğenisini topladı.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Melike Taşçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11'incisi düzenlenen etkinliğe 60 sanatçının katıldığını söyledi.

Taşçıoğlu, bugüne kadar gerçekleştirilen 10 etkinlikle büyük bir koleksiyonun da oluştuğunu anlatarak, "Bu sene koleksiyonumuza 60 yeni eser daha eklendi. Yurt içinden ve yurt dışından kaligrafi ustalarının, hattatların, tasarımcıların, sanatçıların katkıları var. Onların sayesinde böyle bir sergi ortaya çıkıyor." dedi.

Sergide eseri bulunan kaligrafi sanatçısı Fahri Deniz, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Deniz, kaligrafi sanatçısı Ethem Çalışkan'ı örnek aldığını belirterek, "Ankara'da yaşıyorum. Bu sergide de bir eserim bulunuyor. Anadolu Üniversitesi'nin 11'incisini düzenlediği sergiye eser kazandırmak benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Sergi, 15 Kasım'a ziyaretçilerine açık kalacak.

Kaynak: AA