Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başarıyla tamamlandı
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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ev sahipliğinde 5 ülkenin katılımıyla Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 5 ülkenin katılımıyla Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında 24 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenen tatbikata, 5 farklı ülkeden 24 hava aracı ve 437 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında, "Konvoy Koruma", "Yakın Hava Desteği", "Zamana Duyarlı Hedefleme", "Dinamik Hedefleme", "Yaralı Tahliyesi", "Malzeme Atma", "Su Üzeri Personel Kurtarma", "Sızma/Geri Sızma", "Paraşüt Atlayışı" ve "Düşman Sahasında Personel Kurtarma" görevleri icra edildi.

Tatbikat süresince 120 sorti uçuş yapıldı. Hava Kuvvetlerine ait SİHA'ların da katıldığı tatbikatta ilk kez HÜRKUŞ (HYEU) modeli boy gösterdi.

Paylaşımda, 31 Mayıs'ta düzenlenen basın gününü 38'i Türk, 16'sı yabancı olmak üzere 54 basın mensubunun takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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