Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı ile ilgili düzenlenen toplantı Toplantıda bilgi verilmesi Video gösterimi Uçaklardan görüntüler Türk Havacılık Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay'ın konuşması Uçuş Test Pilot Barbaros Demirbaş'ın açıklaması Türk Hava Kuvvetlerinin...
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı ile ilgili düzenlenen toplantı
Toplantıda bilgi verilmesi
Video gösterimi
Uçaklardan görüntüler
Türk Havacılık Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay'ın konuşması
Uçuş Test Pilot Barbaros Demirbaş'ın açıklaması
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yapması Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
KONYA - Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm