Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
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Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı ile ilgili düzenlenen toplantı Toplantıda bilgi verilmesi Video gösterimi Uçaklardan görüntüler Türk Havacılık Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay'ın konuşması Uçuş Test Pilot Barbaros Demirbaş'ın açıklaması Türk Hava Kuvvetlerinin...

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı ile ilgili düzenlenen toplantı

Toplantıda bilgi verilmesi

Video gösterimi

Uçaklardan görüntüler

Türk Havacılık Uzay Sanayi Ürün Direktörü Nezaket Güneri Orbay'ın konuşması

Uçuş Test Pilot Barbaros Demirbaş'ın açıklaması

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yapması Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı

KONYA - Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı.

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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