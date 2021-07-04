"Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak belgesel ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak belgesel ve fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl "Ahilik Kültürü" yan temasıyla 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel, belgesel film yapım destek ile fotoğraf yarışmasına başvurular "www.altinsafran.org" adresinden alınacak.

Yarışmaya başvurular, 1 Ağustos'ta sona erecek.

"Kültürel değerlerin korunmasını ve geleceğe miras bırakılmasını sağlıyoruz"

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Açık Hava Müzesi", "Korumanın Başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'nun, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu hatırlattı.

Festivalin 22 yıldır düzenlendiğine, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasının hem ilçe hem de ülke için çok önemli olduğuna işaret eden Köse, "Festival ve bünyesinde yaptığımız belgesel ve fotoğraf yarışmaları sayesinde özelde Safranbolu, genelde ülkenin kültürel değerlerinin korunmasını ve geleceğe miras bırakılmasını sağlıyoruz. Safranbolu dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında. Festivalle sağlanan tanıtım, somut ve soyut mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına önayak oluyor." ifadesini kullandı.

Köse, bu yıl festivalin içerik olarak daha kapsamlı olacağını, etkinliğe çok sayıda başvuru beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler