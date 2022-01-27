Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali alanında "en iyisi" seçildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, "En İyi Belgesel Film Festivali" seçildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "kameraarkasi.org" sitesi tarafından her yıl yapılan film festivalleri araştırmasında, bu yıl belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin "En İyi Belgesel Film Festivali" seçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival komitesi başkanlığını yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu yıl 23. kez sanatseverlere kapılarını açacak festivalin çok daha kapsamlı olması için Festival Komitesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yalnızca film festivali olarak algılanmamalı, aynı zamanda ilçemizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Bu yıl Safranbolu halkının festivalin içine daha fazla dahil olmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.