Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi uzatıldı
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.
Festival Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Ağustos olarak duyurulan yarışmanın son başvuru tarihinin 20 Ağustos'a uzatıldığı, yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf meraklılarının, "www.altinsafran.org" adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu