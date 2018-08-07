Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç turnuvası başladı. Turnuvaya, Türkiye ile birlikte 11 ülkeden 555 sporcu katılıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6'cısı gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 6 Ağustos Pazardesi günü başladı. 11 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan Turnuvanın açılışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında bir tören düzenlendi.

6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç turnuvasına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı ile diğer protokol üyeleri katıldı.

TOY: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Törende ilk olarak konuşan Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Böyle güzel bir organizasyonda satranç severleri bir araya getirdiği için Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz Altın Kayısı Satranç turnuvamız Malatya'mızın uluslar arası tanınmasına da katkı sağlamaktadır.Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

FINDIKLI: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Altın Kayısı Satranç turnuvasına emeği geçenlere teşekkür eden Gençlik ve Spor il Müdürü Sadi Fındıklı ise, "Satranç turnuvasına vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a teşekkür ediyorum. Satranç ülkemizdeki en önemli spor dallarından biri. Ülkemizdeki en fazla lisanslı sporcu satranç sporunda bulunmaktadır." dedi.

TÜLAY: YÜZLERCE SPORCU KATILIYOR

Daha sonra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay bir konuşma yaptı. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nın Türkiye Satranç Federasyonu'nun en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Tülay, "Federasyon olarak satranç turnuvalarını başlattığımızda bize ilk destek veren illerin başında Malatya gelmekteydi. Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz Altın Kayısı Satranç turnuvasında vermiş oldukları desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a teşekkür ediyorum. Türkiye'deki birçok ilden ve yurt dışından 500'ün üzerinde sporcu bugün burada düzenlenen Altın Kayısı Satranç turnuvasına katılmaktadır. Katılımcıların sayısı da gösteriyor ki Malatya'da gerçekleştirilen satranç turnuvası amacına ulaşmıştır" dedi.

POLAT: ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada yüzlerce sporcunun Malatya'da buluşmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, "Malatya'da gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvamız için 10 farklı ülkeden ve 45 ilden gelen sporcularımız var. Bu sporcularımızı Malatya'mızda ağırlamak bizler için bir gururdur" dedi.

Satranç sporunun zihnin gelişmesi ve çocukların bireysel anlamda gelişimine büyük katkı sağladığını kaydeden Başkan Polat, özetle; "Gerçekleştirdiğimiz bu tür organizasyonlarla şehrimizi dışarıdan gelen insanlara tanıtma imkânı buluyoruz. Misafirlerimiz Malatya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek Malatya hakkında daha güzel fikir ve duygulara ulaşabilecekler. Bugün 10 farklı ülkeden 60, 45 farklı ilden de 495 sporcu konuğumuz var. Bu değerli konuklarımız Malatya'yı ve Malatya kültürünü tanıyacaklar. Bu tür etkinliklerimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'daki sosyal ve kültürel hayatın daha fazla canlanması için birçok yatırım ve hizmet gerçekleştirmektedir. Bu yıl 6.'sı düzenlenen Altın Kayısı Satranç turnuvasının ülkemize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ÇAKIR: BU TÜR ORGANİZASYONLAR MALATYA'NIN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Büyükşehir Belediyesinin Fiziki hizmetlerin yanında sosyal ve kültürel alanda da çok önemli hizmetler yaptığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da, "Bu tür organizasyonlar Malatya'nın tanıtımı için çok önemli. Malatya'mızın binlerce yıllık tarihinin, doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılması adına düzenlenmiş çok önemli etkinlikler. Satranç çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal yönden gelişmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Malatya kültürel anlamda birçok organizasyon gerçekleştirmekte. Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından birinin Malatya'da düzenlenmesi kültürel ve sosyal anlamda ne kadar önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu yıl 6.'sı düzenlenen Altın Kayısı Satranç turnuvasının düzenlenmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜFENKÇİ: SATRANÇ ZEKANIN VE SABRIN ÖNEMLİ OLDUĞU BİR SPOR DALI

Son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, "Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile gerçekleştirilen Altın Kayısı Satranç turnuvasını 6.'sını düzenlemek, uluslar arası boyuta taşımak ve devamlılığını sağlamak büyük bir başarı ister. Bir işe başlamak değil onun devamlılığını sağlamak çok önemlidir.Satranç oyunu zekanın ve sabrın önemli olduğunu bir spor dalıdır. Hayatın bir satranç oyunu olduğunu düşünürseniz zekanın ve sabrın önemini görürsüzün. Bu turnuvanın Malatya'da düzenlenmesi çok önem arz etmekte. Malatya kardeşliğin, barışın hoşgörünün ve sevginin şehridir. Bu turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İLK HAMLE TÜFENKÇİ VE POLAT'TAN

Konuşmaların ardından 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından yapılan ilk hamle ile başladı. Turnuvaya 10 ülkeden 60, Türkiye'den ise 45 ilden 495 olmak üzere toplamda 555 sporcu katılıyor. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan turnuvada, dereceye girenlere toplamda 50 bin TL ödül dağıtılacak.