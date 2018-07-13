BURSA'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından "57. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında bu yıl 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın finali gerçekleşti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen final gecesine, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterrdi.

Yarışmaya 24 ülkeden katılan halk dansları topluluğu sergiledikleri performanslarıyla aldıkları puanlar ile yarışmanın 1'inci, 2'inci ve 3'üncüleri belli oldu.

Gecede 1'inciliği sınır komşumuz Bulgarisran, 2'nciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 3'ncü olarak da Makedonya 'dan akatılan dans gruplarına ödülleri takdim edildi.

Finalde, yarışmaya katılan dans grupları dostluk ve barış mesajı içeren şarkılarla veda etti.