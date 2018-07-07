BURSA'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından "57. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında bu yıl 32'ncisi düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın açılışı gerçekleşti.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yarışmada, Karagöz Halk Oyunları Dans Gösteri Grubu açılış gösterisini sahneledi.

Yarışmaya 24 ülkeden katılan halk dansları topluluğu performanslarını sergiledi.

Gecede Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mesajları içeren konuşmalar yaptı.

Renkli kıyafetleri ve yöresel figürleriyle ilk sahneyi alan Bolivya Dans Gösteri Grubu sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Yarışma, etkinlikleri Bursa ve ilçelerinde çeşitli günlerde sahnelenecek.

Etkinlik, 12 Temmuz Perşembe günü sona erecek.