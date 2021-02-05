Uluslararası Ali Şir Nevai konferansı Özbekistan'da düzenlendi
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Uluslararası Ali Şir Nevai konferansı Özbekistan'da düzenlendi

05.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:41
Uluslararası Ali Şir Nevai konferansı Özbekistan'da düzenlendi

"Şarkiyat Çalışmaları Bağlamında Ali Şir Nevai" uluslararası konferansı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

"Şarkiyat Çalışmaları Bağlamında Ali Şir Nevai" uluslararası konferansı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla Taşkent Devlet Şarkiyat Üniversitesinde düzenlenen konferansta, üniversite Rektörü Gülçehre Rıhsiyeva, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev ve diğer katılımcılar hazır bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özver, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ile Rusya, Afganistan, İran ve Azerbaycan'dan çok sayıda bilim insanı konferansa çevrim içi olarak katıldı.

Açılışta konuşan Rıhsiyeva, Türk edebiyatının büyük şair ve filozoflarından Nevai'nin kaleme aldığı eserlerde Çağatay Türkçesini en güzel şekilde kullanarak, 15. yüzyılda Türkçenin güzelliğini ortaya koyduğunu ve Çağatay Türkçesinin klasik bir yazı dili olmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Büyükelçi Er de Türk dünyasının temel zenginlikleri arasında yer alan, kadim topraklarda yükselen müşterek medeniyetin nesilden nesle taşınmasını sağlayan Özbekçenin kültür, edebiyat, ilim, irfan dili olarak Türk ve İslam dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu kaydederek, bu dili en güzel kullanan, kelimeleri adeta nakış gibi işleyerek mısralara dönüştüren şairlerin başında Nevai'nin geldiğini aktardı.

Er, "Eserleri sadece Türkistan'da değil, Azerbaycan'da da Anadolu'da da zevk ve hayranlıkla okunan Ali Şir Nevai'yi Osmanlı şairleri üstat tanımışlar, şiirlerine 15. yüzyıldan bu yana çeşitli nazireler yazmışlardır. 'Nevai dili' denen Çağataycanın üzerinde yükselen Özbekçe bugün de ortaya konan eserlerde bütün güzelliğiyle kendini göstermektedir." dedi.

Nevai'nin Türkçenin gücüne, önemine ve güzelliğine yüzyıllar öncesinden dikkatleri çektiğini anımsatan Er, bugün gerçekleştirilen bu ve benzeri çalışmaların, ortak zenginlikleri yaşatmaya devam edeceğine ve özellikle genç kuşakların Özbekçeye ilgisinin dünya çapında artmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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