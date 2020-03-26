"Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"nın finalist eserleri erişime açıldı "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"nın son yıl katılan eserler dışında finale kalan eserleri sinemaseverlerin erişimine açıldı.

"Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması"nın son yıl katılan eserler dışında finale kalan eserleri sinemaseverlerin erişimine açıldı.

Siyer Vakfı tarafından, beş yıldır "kısa kurmaca", "kısa senaryo" ve "kısa animasyon" dallarında düzenlenen yarışmaya başvuran bine yakın çalışmanın arasından ilk 4 yıl dereceye giren eserler izlenime sunuluyor.

Yarışmanın organizasyon heyetinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, diğer festival ve yarışma süreçlerinin devam etmesinden dolayı 2018 yılında başvuran ve 2019 yılında değerlendirilen eserlerin haklarının korunması düşüncesiyle son yıl yarışamaya katılan eserler erişime dahil tutulmayacak.

Yarışmanın ayrıca sinema, edebiyat, medya, kültür ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı jürisinin dereceye layık gördüğü 30'a yakın eserden her gün bir film de "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kaynak: AA