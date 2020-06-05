"Uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu"
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"Uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu"

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayısının üniversitelerinde 60'a çıktığını duyurdu.

05.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:16
İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayısının üniversitelerinde 60'a çıktığını duyurdu.  

2017 yılından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladıklarını ve sahip oldukları akreditasyonların gururunu yaşadıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen  'Üniversite Etki Sıralaması' (Impact Ranking 2020) sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan SDG 4 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde dünyada ilk 100 üniversite arasına girdik. Türkiye'den 1'inci sıraya adımızı yazdırdık. Uluslararası alanda hedeflerimiz büyük. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Programı, Gastronomi Programı İngilizce ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Programı'nın da akredite edilmesiyle, uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu " dedi.

"TÜRKİYE'DE AKREDİTE EDİLMİŞ PROGRAM SAYISI YÜZDE 5 ORANINDA"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolunda büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Gayretli, "2017-2018 yükseköğretim istatistiklerine göre lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencisi toplamda 7,5 milyondan fazla üniversite öğrencisi var. Fakat üniversite kalite denetlemeleri sonucu akredite edilmiş program sayısı ise yüzde 5 oranında görülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde, öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almaları için uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği içerisine girdik ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayımızı 60'a çıkardık. Avrupa'dan ve Amerika'dan 60 program ile akredite edilen tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye'de en çok akredite olmuş programa sahip üniversite olma unvanına eriştik" diye konuştu.

AKREDİTASYON NE DEMEK?

İGÜ akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini "kalite" açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekledi."

İGÜ akreditasyona sahip programları şöyle sıraladı:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (AQAS)


  • Ekonomi ve Finans Pr. (İngilizce)

  • Ekonomi ve Finans Pr.

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

  • Havacılık Yönetimi Pr. (İngilizce)

  • Havacılık Yönetimi Pr.

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Pr. (İngilizce)

  • İşletme Pr. (İngilizce)

  • İşletme Pr.

  • Psikoloji Pr. (İngilizce)

  • Psikoloji Pr.

  • Radyo, Televizyon ve Sinema Pr.

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr.

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce)

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr.

  • Sosyoloji Pr.

  • Turizm Rehberliği Pr.

  • Türk Dili ve Edebiyatı Pr.

  • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Pr.

  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr. (İngilizce)

  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr.

  • Uluslararası Ticaret Pr. (İngilizce)

  • Uluslararası Ticaret Pr.

  • Yeni Medya Pr.

  • Yönetim Bilişim Sistemleri Pr.

    UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (AQAS)


  • Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pr.

  • Havacılık Yönetimi Pr.

  • İşletme Bilgi Yönetimi Pr.

  • Lojistik Pr.

  • Medya ve İletişim Pr.

  • Sosyal Hizmet Pr.

  • Uçak Gövde-Motor Bakım Pr.

  • Uluslararası Ticaret Pr.

  • Gastronomi Pr.

  • Gastronomi Pr. (İngilizce) SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU (AHPGS)


  • Beslenme ve Diyetetik Pr. (İngilizce)

  • Beslenme ve Diyetetik Pr.

  • Çocuk Gelişimi Pr. (İngilizce)

  • Çocuk Gelişimi Pr.

  • Ergoterapi Pr.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr. (İngilizce)

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

  • Hemşirelik Pr. (İngilizce)

  • Hemşirelik Pr.

  • Odyoloji Pr.

  • Sağlık Yönetimi Pr.

  • Sosyal Hizmet Pr. (İngilizce)

  • Sosyal Hizmet Pr.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (AQAS)


  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Pr.

  • İç Mimarlık Pr.

  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Pr.

  • Sinema ve Televizyon Pr.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (AQAS)


  • Antrenörlük Eğitimi Pr.

  • Egzersiz ve Spor Bilimleri Pr.

  • Spor Yöneticiliği Pr.

  • Rekreasyon Pr.

MİMARLIK – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ABET)


  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Mekatronik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (PEARSON)


- İstanbul

Kaynak: DHA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 13:16:50. #1.14#
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