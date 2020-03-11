SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi - Ekonomi
Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, "Akıllı ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor.

11.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:52
Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, "Akıllı ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen SummITS 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TBB olarak akıllı şehirler üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nda yaklaşık 2 ay önce konuya ilişkin önemli bir zirve gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Akıllı ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Başkanı Erol Yanar, zirvenin düzenlenme amacının uluslararası anlamda bilgi ve birikim paylaşımı olduğunu bildirdi.

Yanar, akıllı ulaşım sistemleri konusunda Türkiye'nin istenilen seviyeye gelmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Türkiye olarak bu sistemler üzerine çalışmaya çok geç başladık. AUS Türkiye olarak diğer uluslararası ulaştırma birliklerine bakıldığında çok yeniyiz ama bu açığı kapatmak için hevesle çalışıyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki adaptasyonu sayesinde en kısa zamanda bu açığı kapatacağımıza inancımız tamdır." diye konuştu.

"Dijital dönüşüm şehirlerin geleceklerini de belirleyecek"

Avrupa Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Servisleri Üst Yöneticisi Jacob Bangsgaard da akıllı ulaşım sistemlerinde son 10 yılda görülen değişimin ulaşımı yeni bir seviyeye taşıdığını ifade etti.

Bangsgaard, dijital dönüşümün artık tüm sektörleri etkilediğini belirterek, "Bu aynı zamanda bireysel olarak tüketicilerin ne istediklerine de yansıdı. Bu dönüşüm şehirlerin geleceklerini de belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 3. Ulaşımda Aklın Yolu Ödül Töreni düzenlendi, tır sürücülerinin seyahatlerini güvenilir şekilde planlamalarına yardımcı olacak platform "TIR Asist Projesi"nin iş birliği protokolü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un himayesinde imzalandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Ekonomi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Ekonomi
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Ekonomi
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Ekonomi
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Ekonomi
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Babacan'a göndermede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Babacan'a göndermede bulundu
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Hülya Avşar Muhterem Nur Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Ünal Karaman Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 15:06:47. #1.15#