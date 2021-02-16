Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda finaller belli oldu

Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda, finale kalan takımlar ve oyuncular belli oldu.

Toplamda 318 takım, FIFA 21 ve Rocket League turnuvalarında kıyasıya mücadele etti. Turnuva kapsamında FIFA 21'de 276, Rocket League'de 417 maç oynandı.

FIFA 21'in finalinde Futbolist takımından iMertAl ile Fastpay İstanbul Wildcats takımından Berkije karşı karşıya gelecek. Rocket League şampiyonasında ise İspanya temsilcisi Team Queso ile rakibi Fransa temsilcisi Team MCES karşılaşacaktır.

Turnuvanın final aşaması 27-28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Kaynak: Playerbros