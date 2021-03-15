"Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" gerçekleştirildi

15.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" Antalya'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" Antalya'da yapıldı.

Spor diplomasisinin bir uzantısı olarak Türkiye'nin ev sahipliğindeki turnuvada, Akdeniz'de Türkiye merkezli dostluk, barış ve ortak gelecek teması işlendi.

Uluslararası organizasyonda katılımcılar, "FIFA 21" ve "Rocket League" oyunlarında ülkeleri adına yarıştı. 15 Akdeniz ülkesinin kayıt yaptırdığı turnuvada, 300'den fazla takım şampiyonluk için mücadele etti.

Elemelerin online şekilde gerçekleştiği mücadelelerde final etkinliği Antalya'da yapıldı.

FIFA 21 oyununda Türkiye adına "Futbolist" takımı, Rocket League oyununda ise İspanyol "Team Queso" şampiyonluğu elde etti.

'Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası' gerçekleştirildi
'Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası' gerçekleştirildi
'Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası' gerçekleştirildi
'Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası' gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uluslararası Akdeniz E-Spor Turnuvası" gerçekleştirildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:05:10. #1.14#
title