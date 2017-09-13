Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Başladı

Bu yıl otuz birincisi düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 13 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun katılımıyla İstanbul'da başladı.



Bağcılar Olimpik Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda günün ilk seansında 14 maç oynanırken ikinci seansta da 12 maç ile ilk gün tamamlandı. İki seans arasında gerçekleştirilen organizasyonun açılış töreninde ise katılımcı ülkelerin sporcuları ve kafile başkanları kendi bayrakları ile bir yürüyüş gerçekleştirdi.



"Bugün çok mutlu bir gündeyiz"



Merhum Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert törenin açılış konuşmasında böylesine bir günü yaşamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, aile olarak bu turnuvanın en iyi şekilde devam etmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.



İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, boks dünyasının yakından bildiği Ahmet Cömert Turnuvası'na İstanbul'un ev sahipliği yapmasının kendileri açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Başta Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'e ve Cömert Ailesi'ne bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmamız için verdiği maddi ve manevi destekten ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu turnuva sonsuza dek sürmeli"



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de İstanbul'da dünyanın dört bir yanından sporcuların bir araya geldiğinin altını çizerek, "Bu sporcuları aynı zamanda ülkemiz için birer gönül elçisi. Gelecek ay Antalya'da Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Burada ringe çıkacak çocuklarımız ülkemiz boksunun geleceğini inşa edecek isimler. Ahmet Abi ülkemiz boksuna, sporuna her zaman en büyük desteği vermiş isimlerden biri oldu. Hem Ahmet Abimize, hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ahmet Cömert Boks Turnuvası her yıl daha güçlü bir şekilde sürmeli ve sonsuza dek devam etmeli" şeklinde konuştu.



Organizasyonun ilk günü resmi açılış töreninin ardından akşam seansı maçları ile tamamlandı. - İSTANBUL