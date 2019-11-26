Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi yarın başlıyor

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:00

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, 27-30 Kasım'da Konya'da yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen zirve, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve kapsamında, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarların ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacağı fuar da düzenlenecek.

Fuarda, akademik çalışmaların yanı sıra esnaf ve sanatkarların kendi hünerlerini sergileyeceği, çocukların farklı etkinliklerle ahiliği tanıyacağı etkinliklere yer verilecek.

Zirve kapsamında yapılacak panellerde, Türkiye'nin önemli iş insanları ve akademisyenleri, ahilik kültürünün iş dünyasına yansımaları ve getirdiği başarı hikayelerini, ahiliğin geleceğin ticaretine nasıl yön vereceğini tartışacak.

Zirvenin ana sponsorları ise Ziraat Bankası, Nevşehir Belediyesi, Şekerbank, Türk Hava Kurumu ve Selçuk Ecza Deposu oldu.

Kaynak: AA