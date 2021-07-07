Uluslararası Afrika Üniversitesi, Sudan'daki Türk STK'lar ile iş birliği imkanlarını görüştü
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Uluslararası Afrika Üniversitesi, Sudan'daki Türk STK'lar ile iş birliği imkanlarını görüştü

Uluslararası Afrika Üniversitesi, Sudan'daki Türk STK'lar ile iş birliği imkanlarını görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Hunud Abia Kaduf, Sudan'da faaliyet sürdüren resmi kurumlar ve Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Hunud Abia Kaduf, Sudan'da faaliyet sürdüren resmi kurumlar ve Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan Kaduf, Türkiye'nin, üniversitenin kurucularından olduğunu, Türk resmi kuruluşlarının ve STK'lerinin desteğini hiç eksik etmediğini belirtti.

Kaduf, destek ve yardımların farklı alanlarda artarak sürmesini temenni etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen ise Türkiye'nin, üniversiteye destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden de, üretim, tasarım ve dene-yap laboratuvarı "CEZERİ-LAB"ın Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde kurulduğunu anımsatarak, "Üniversitede daha fazla projeler yapmaya açığız." dedi.

Toplantı sonrasında iş birliğini daha ileriye taşımak için en kısa sürede ortak bir heyet kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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