Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Eskişehir'de Yapıldı

Eskişehir'de "Riskten Esnekliğe" temalı "Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi idRc 2019"un açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre açılış tönerine; Vali Özdemir Çakacak, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Aslan, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Afetlerle mücadelede dünyanın en güçlü, en etkin teşkilatlarıyla sahnedeyiz"

Afetlerle mücadelenin yalnızca müdahale esnasında olmaması gerektiğini anlatan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, risk yönetimi ve afet öncesi sürecin önemine dikkat çekti. Marmara depremi sürecine kıyasla şuan birlikte çalışmanın kurumlarla mümkün ve dayanışma içinde olduğunun da altını çizen Vali Çakacak, "Afetlerle mücadelede 1999 depremi adeta bir milat olmuştur. 'Afetlerle mücadele sadece müdahale değildir' diye klasik bir söz var. Marmara depreminde bırakın AFAD gibi birleşik afet yönetimini kendi görevleri içine alan bir kurumun olmasını, Afet İşleri Genel Müdürlüğümü vardı ama iyileştirmeyle görevli olan bir kuruluşumuzdu. Tabi risk azaltmayla ilgili çalışmaları vardı. Fakat yalnızca 3 tane arama kurtarma birliğimiz vardı. Bütün Türkiye'de 110 personel vardı. Diğerleri sivil savunma kanunundan doğan yükümlülüklerden toplanıyordu. Bir savaş ortamında, cephe gerisi faaliyetleri yürütmekle yükümlü olan insanları da afetlerde kullanmaktan oluşan bir imkan ve kabiliyetlerimiz vardı. Ancak Marmara depreminden sonra, özellikle arama kurtarma birliklerinin kurulması, AFAD'ın kurulması ve çok daha geniş boyutlu olarak görevlendirmeler yapılması afetlerle mücadelede müdahale öncesi risk yönetiminin oluşturulmasında son derece farkındalık sağladı. Son derece önemli işlerin, devletin yapması gereken düzenleyici çalışmaların yapılmasını sağladı. Afetlerle mücadelede dünyanın en güçlü, en etkin teşkilatlarının gerek devlet organizasyonlarının gerekse sivil toplum kuruluşları olarak sahnede olmamızı sağladı. Gerçekten müdahale ve iyileştirme konusunda Türkiye dünyanın en ileri ülkelerinden biri diyebiliriz. Bunda mübalağa yapmıyorum" şeklinde konuştu.

"1 liralık harcama 7 liralık masrafın önüne geçebilir"

Afet öncesi yapılacak risk yönetimi ve dirençlilik faaliyetlerinin, afet durumunda karşı karşıya kalınacak yüksek maliyetlerin de önüne geçtiğine vurgu yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, 4 aşamalı afet yönetimi döngüsünü katılımcılara anlattı. Ekonomik ve çevresel kayıpların ortadan kalkmasını sağlayacak faaliyetler için çalışmak gerektiğini söyleyen Güllüoğlu, "Genelde, uluslararası literatürde 1 liralık harcamanın karşılığında afet öncesi yapılan çalışmalar için 4 ila 7 liralık bir masraf azaltılmış olur. Amerika'da yapılan bir çalışmada yapılan her 1 dolarlık çalışmanın karşılığında, farklı afet türlerine göre 6 dolar, 10 dolar ve 12 dolara kadar yapılan masraflar önlenmiş olur. Kurtarma faaliyetleri, binanın yıkılması gibi toplam masraf önlenmiş olur. Ülkemizde bu nokta korunmak anlamında önemli. O yüzden yapacağımız her bir dirençlilik faaliyeti, esasında sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacak faaliyetlerdir. Afet yönetimi döngüsünün her bir aşaması yani 4 aşama. Bu aşamaları kısaca söylemek gerekirse, afet olduktan sonraki müdahale ondan sonraki iyileştirme, afetten hemen önceki hazırlık ve daha öncesinde yapılması gereken risk azaltma. Bu 4 aşamanın her bir kısmında yapılan faaliyetler, dirençlilik faaliyetleriyle ilişkili olsa da risk azaltma faaliyetleri dirençliliğin tamamen örtüşen alanını ifade ediyor. Neden yapmalıyız? Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik ve çevresel kayıpların önüne geçmek adına yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"40'ın üzerinde meslek grubu bu işin içinde"

Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak kongreye ev sahipliği yapmanın gurunu yaşadıklarını belirten Rektör Döveroğlu ise şunları belirtti;

"Gerçekten çok sayıda destekçisi olan, iş birliği ile gerçekleştirilen bu toplantının hem şahsım adına hem katılan tüm kurum kuruluşlar adına çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. 40 üzerinde farklı meslek grubunun bu sürecin içerisinde yer aldığını görmek, buna şahitlik etmek gerçekten çok kıymetli. Çok farklı boyutları olan bir süreç hiç kuşkusuz. Doğal afetlerin artık çok sıklıkla yaşandığı günümüzde, bu tür olaylara karşı hazırlıklı olarak, doğru planlarla bu olay gerçekleştiğinde nitelikli insan kaynağına ve nitelikli bilgiye ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA