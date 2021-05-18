Uluslararası Af Örgütünden İsrail'in sivilleri kasten hedef alan saldırılarının soruşturulması çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı binaları kasten hedef alan saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı binaları kasten hedef alan saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında, çocukların ve kadınların yaşamını yitirdiğine, bazen bir ailenin tüm fertlerinin öldüğüne, Filistinli sivillerin yaşamlarının hiçe sayıldığına ve sivil yapıların yerle bir edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, saldırıların insanlığa karşı suç veya savaş suçları kapsamında soruşturulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Salih Higazi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği dört ölümcül saldırıdan önce uyarı yapmadığına dair belgelerin bulunduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bu saldırıları acil soruşturmaya çağrıldığını ifade etti.

Higazi, İsrail'in sivil yerleşimlere yönelik içeride siviller varken uyarı yapmadan saldırılar düzenleyerek zaten 2007'den bu yana yasa dışı abluka uygulayarak cezalandırdığı Filistinlilerin yaşamlarını hiçe saydığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Saldırıların düzenlendiği bölgede yaşayanların Uluslararası Af Örgütüne saldırıların yapıldığı tarihte bölgede hiçbir savaşçının veya askeri unsurun olmadığı bilgisini aktardığını ifade eden Higazi, "Sivilleri, sivil mülkleri ve altyapıyı kasten hedef alan saldırılar orantısız saldırılardır ve savaş suçudur. Filistin'deki duruma ilişkin aktif bir soruşturma yürüten UCM bu saldırıları da acilen savaş suçu olarak soruşturmalıdır." dedi.

Salih Higazi, devletlerin ayrıca savaş suçu işleyenler üzerinde evrensel yargı yetkisi kullanmayı da düşünmesi gerektiği vurgulayarak bu suçların cezasız kalmasının, daha önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik belgelenen hukuksuz saldırılarının ve sivil katliamlarının artmasından başka bir şeye hizmet etmediğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e çıktı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya