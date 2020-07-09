Uluslararası Af Örgütünden İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satış kararına tepki
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Uluslararası Af Örgütünden İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satış kararına tepki

Uluslararası Af Örgütü, İngiltere'nin Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenleyen Suudi Arabistan'a silah satışına devam etme kararına tepki göstererek, bu karar ile "uluslararası hukukun hiçe sayıldığı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satış kararına tepki
09.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:48

Uluslararası Af Örgütü, İngiltere'nin Yemen'de sivillerin öldürüldüğü saldırılar düzenleyen Suudi Arabistan'a silah satışına devam etme kararına tepki göstererek, bu karar ile "uluslararası hukukun hiçe sayıldığı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'un, Yemen'deki Suudi güçlerinin eylemlerinin "izole olaylar" olarak görülebileceğine ilişkin sözleri hakkında, "Suudi Arabistan'a silah satışı söz konusu olduğunda olağan ticareti yeniden başlatmayı öngören son derece kötü niyetli bir açıklamadır." denildi.

İngiltere'nin Yemen'deki çatışmalar sırasında Suudi Arabistan'a 5 milyar sterlin değerinde silah sattığının aktarıldığı açıklamada, kararın "uluslararası hukuku hiçe sayma girişimi" olduğu kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Birleşik Krallık Şube Direktörü Kate Allen, İngiltere'nin silah satışına ilişkin denetim sisteminin gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak, "Suudi Arabistan 5 yıldır Yemen'de sivillerin okullarda, hastanelerde, cenaze törenlerinde ve pazar alanlarında öldürülmesiyle sonuçlanan hava saldırılarına öncülük ediyor. Hükümetin tüm bunları bir dizi münferit olay gibi ciddi ciddi tarif edebilmesini anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, İngiltere Temyiz Mahkemesince geçen yıl hükümetin Suudi Arabistan'a askeri ekipman ihracatı ruhsatlarını sürdürme kararının hukuka aykırı olduğuna ilişkin hüküm verdiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırıları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise "Yemen hükümetine destek" adı altında ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirip denizden, havadan ve karadan ambargo uyguluyor.

Yemen hakkındaki verileri toplayan Yemen Data Project'e göre, koalisyonun sivil yerleşim alanlarını da hedef alan saldırılarında, bugüne kadar aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 bin 700'den fazla kişi öldürülürken, yaklaşık 10 bin kişi de yaralandı.

"Save the Children" adlı yardım kuruluşu, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuğun ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiğini kaydediyor.

Kaynak: AA

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