Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler alıyor

03.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:32

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunanistan'ın ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler aldığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Yunan yetkililerin düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyi durdurma, "mümkünse" yeni gelenleri kaynak ülkeye geri gönderme ve Türkiye sınırlarında silahlı tatbikat yapma kararı aldığına dikkati çekildi.

Yunan polisinin sınırlardaki sığınmacılara karşı aşırı güç kullandığı ve ayrım yapmaksızın göz yaşartıcı gaz attığı da vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacıların ülkeye girişini önlemeye dönük insanlık dışı tedbirlerinin sığınmacıların hayatını riske attığı ifade edildi.

"Uluslararası hukuku bariz bir şekilde çiğniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Af Örgütü Avrupa Kurumları Direktörü Eve Geddie de "Yunan yetkililerin aldığı pervasız tedbirler, AB hukukunu ve uluslararası hukuku bariz bir şekilde çiğniyor ve insan hayatını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ı aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ve denizde arama kurtarma çalışmalarının yapılmasını güvence altına almaya çağıran Geddie, sığınmacılara suçlu veya tehdit muamelesi yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Geddie, AB Komisyonunu da sığınmacıların uygun bir şekilde karşılanması ve iltica muameleleri konusunda Yunanistan ve Bulgaristan'a gereken yardımları yapmaya çağırdı.

Kaynak: AA