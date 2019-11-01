Uluslararası Af Örgütü: Türkiye muhalifleri susturmak için Barış Pınarı Operasyonu'nu kullandı

01.11.2019 03:22

Türkiye'de Barış Pınarı Harekatı aleyhine fikirlerini paylaşan veya askeri operasyonla ilgili haber yapan yüzlerce kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin "Şikayet Edemiyoruz" adlı rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü, hükümet safında yer almayan şahıslara yönelik baskı politikasının Barış Pınarı Operasyonu'yla harmanlandığını savunuyor.



Raporda, "terör" suçlarının yöneltildiği gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının keyfi gözaltılara, cezai soruşturmalara ve seyahat yasaklarına maruz kaldığı ve suçlu bulunmaları halinde uzun hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle