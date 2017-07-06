Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Gözaltında
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 10 kişi Büyükada'da bir toplantı sırasında gözaltına alındı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 10 kişi Büyükada'da bir toplantı sırasında gözaltına alındı.
Kadın Koalisyonu, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlar Derneği, Eşit Haklar için İzleme Derneği'nden katılımcıların 'dijital güvenlik ve bilgi yönetimi eğitimi' aldığı belirtildi.
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Örgütün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da yaklaşık bir ay önce tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
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Tags: İnsan Hakları Örgütü gözaltında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Amnesty International Türkiye Direktörü Uluslararası Gepost: 06 juli 2017