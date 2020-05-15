Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kadın aktivistleri salıvermesini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kadın aktivistleri salıvermesini istedi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suudi Arabistan'a, 2 yıldır tutuklu kadın insan hakları aktivistlerini bir an önce şartsız olarak serbest bırakma çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kadın aktivistleri salıvermesini istedi
15.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:02

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suudi Arabistan'a, 2 yıldır tutuklu kadın insan hakları aktivistlerini bir an önce şartsız olarak serbest bırakma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın kadın aktivistleri tutuklamasının ikinci yılında Uluslararası Af Örgütü'nün Twitter sayfasından yapılan açıklamada, aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz'e seslenilerek, "Kral Selman, insan hakları savunucuları ve aktivistler parmaklıklar ardındayken ilerici reformlardan bahsetmek mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

"Barışçıl kadın aktivistler çalışmaları nedeniyle hedef alındıkça Suudi Arabistan'da 'reform kampanyasının' güvenilir olması mümkün değil." denilen açıklamada, kadın aktivistlerin değişimin gücü olduğu belirtilerek, "Onları bir an önce şartsız olarak serbest bırakın." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Suudi Arabistan'ın yargıyı kadın aktivistlerin boynunda bir kılıç olarak kullanmayı bırakmasının vakti geldi." denildi.

Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de kadın haklarını savunan aktivistlerini tutuklamış savcılık ise bazı kadınlara "ulusal güvenlikle" ilgili suçlamalarda bulunmuştu. Tutuklanan kadınlar hakkında işkence iddiaları gündeme gelmişti. Suudi Arabistan makamları tutukluların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler Haber
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı Haber
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Haber
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'dan kadın aktivistleri salıvermesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 01:22:20. #1.15#
title