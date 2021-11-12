Uluslararası Af Örgütü: Sığınmacılar, Polonya-Belarus arasında korkunç şartlar altında bekliyorlar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Polonya- Belarus sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili son gelişmeleri Demirören Haber Ajansı ile paylaştı. Beyhan, "Polonya sınır muhafızları bu mülteci ve göçmenleri şiddet kullanarak geri itiyor. Belarus sınır görevlilerinin de sınır bölgesinden ayrılıp Belarus'a dönmek isteyen kişilere izin vermediği ve şiddet kullandığı belirtiliyor. Sığınmacılar, iki ülkenin ortasında korkunç şartlar altında bekliyor" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Polonya-Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların sınır bölgesinde sıkışıp kaldığını ifade eden Beyhan, "Gelen bilgilere göre Belarus bu insanların başta Polonya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçişine yardım ediyor. Polonya sınır muhafızları bu mülteci ve göçmenleri şiddet kullanarak geri itiyor. Belarus sınır görevlilerinin de sınır bölgesinden ayrılıp Belarus'a dönmek isteyen kişilere izin vermediği ve şiddet kullandığı belirtiliyor. Sığınmacılar, iki ülkenin ortasında korkunç şartlar altında bekliyor" dedi.

"Uluslararası Af Örgütü kısıtlamalar imkan verdiği ölçüde gelişmeleri takip etmektedir. Ayrıca şu konularda ilgili otoritelere çağrıda bulunmaktadır: Polonya insanları şiddet kullanarak Belarus'a itmeyi derhal durdurmalı. Sığınma başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bu başvuruyu gerçekleştirmesine izin verilmeli. Belarus ve Polonya dahil tüm AB ülkeleri, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin hükümlerine tabidir ve sığınma hakkını korumak zorundadır. Belarus'un oynadığı siyasi oyunda sığınmacıları piyon olarak kullanması da AB'nin sığınmacıları toplu halde şiddet kullanarak geri itmesi de kabul edilemez. Ayrıca, Belarus'un sınır komşusu ülkelerin ilan ettiği olağanüstü hal derhal kaldırılmalıdır ve gazetecilerin, insani yardım ve insan hakları örgütlerinin bölgeye erişmesi sağlanmalıdır."