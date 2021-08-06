Uluslararası Af Örgütü: Nijerya güvenlik güçleri 4 ayda 115 kişiyi öldürdü
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Uluslararası Af Örgütü: Nijerya güvenlik güçleri 4 ayda 115 kişiyi öldürdü

Uluslararası Af Örgütü: Nijerya güvenlik güçleri 4 ayda 115 kişiyi öldürdü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Nijerya güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusunda 4 ayda 115 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Nijerya güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusunda 4 ayda 115 kişiyi öldürdüğünü belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkenin Anambra, İmo ve Abia bölgelerinde, üyelerine karşı aşırı güç kullandığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, bu bölgelerde mart-haziran arasında 115 kişiyi öldürdüğü, 500 kişiyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan örgüt, hükümet güçlerinin yanı sıra bölgedeki şiddetin artmasından Biafra Yerli Halklarına (IPOB) bağlı Doğu Güvenlik Ağının (ESN) da rol oynadığını bildirdi.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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