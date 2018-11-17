Uluslararası Af Örgütü'nden Hudeyde'de "Siviller Korunmuyor" Açıklaması

Uluslararası Af Örgütünce, Yemen'in Hudeyde ilinde çatışan tarafların, sivilleri koruma görevini apaçık şekilde ihmal ettiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütünce, Twitter hesabından yapılan açıklamada, binlerce Yemenli sivilin, Hudeyde'deki çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyine sivillerin korunmasını garanti altına alması ve çatışan taraflara Hudeyde Limanı üzerinden temel gıda malzemelerine erişime engel olmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yemen'in Hudeyde ilinde çatışan taraflar, sivilleri koruma görevini apaçık bir şekilde ihmal etti. Binlerce sivil, yerel para birimindeki değer kaybı, yakıttaki fahiş fiyat artışı ve diğer bölgelerdeki yüksek kiralar nedeniyle bölgeden kaçamıyorlar. Her iki taraf da sivilleri büyük bir tehlikenin içinde bırakıyor. (Koalisyon güçleri bünyesinde) Suudi Arabistan ve BAE'nin düzenlediği hava saldırıları, çok sayıda Yemenli sivili öldürdü. Hudeyde'de yoğun nüfusun olduğu bölgeleri hedef alan hava saldırıları başlar başlamaz daha fazla sivilin ölmesi kaçınılmaz."

Açıklamada ayrıca Husiler, "savaşçılarını ve askeri teçhizatlarını, hastane ve sivillerin evleri gibi bazı yerlerde konuşlandırmakla" suçlandı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatılan operasyonun yenilenmesi kapsamında 2 Kasım'da yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.