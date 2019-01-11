Uluslararası Af Örgütü'nden ABD Öncülüğündeki Koalisyona Tepki

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, "Koalisyon, Irak'taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı, Rakka'nın mutlak yıkımı önlenebilirdi." dedi.

Maalouf, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "ABD öncülüğündeki Koalisyonun, Rakka'da ve başka yerlerde neden olduğu yüzlerce sivilin ölümü konusunda anlamlı soruşturmalar yürütme sorumluluğunu görmezden gelmeyi sürdürmesi içler acısı. Koalisyon, düzenlediği bombardımanların ardında bıraktığı yıkımı yüzsüzce gözardı etti, bir de geride kalanlara herhangi biçimde çare veya tazminat önerme niyeti olmadığını netleştirerek yaraya tuz bastı." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü yetkililerinin, çatışmanın sona ermesinin ardından çeşitli vesilelerle Rakka'yı ziyaret ettiğine işaret eden Maalouf, burada görüşülen yüzlerce kişiden birinin bile yaşamlarını yeniden kurmaya çalışırken, koalisyonun kendileriyle iletişime geçtiğini dile getirmediğini aktardı.

Lynn Maalouf, ABD öncülüğündeki Koalisyonun, Rakka'dan önce Irak'ın Musul kentinde düzenlediği operasyonda çok sayıda sivilin öldüğünü, evlerin yıkıldığını ve altyapının büyük hasar gördüğünü, sonrasında yardım için "zar zor" çaba gösterdiğini belirterek, "Koalisyon Irak'taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı Rakka'nın mutlak yıkımı önlenebilirdi. Beraberinde böylesine yaygın sivil yıkımı bırakmak, koalisyonun ifade edilen değerlerine aykırı, insani açıdan menfur bir şey." diye konuştu.

ABD öncülüğündeki Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA