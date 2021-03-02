Uluslararası Af Örgütü: Mozambik'te yüzlerce sivil, güvenlik güçleri ve terör örgütünce öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mozambik'in kuzeyindeki güvenlik operasyonlarında yüzlerce sivilin hem ordu ve paralı askerlerce hem de terör örgütünce öldürüldüğünü bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mozambik'in kuzeyindeki güvenlik operasyonlarında yüzlerce sivilin hem ordu ve paralı askerlerce hem de terör örgütünce öldürüldüğünü bildirdi.

Örgüt tarafından yayımlanan "Gördüğüm Şey Ölüm: Mozambik'in Unutulmuş Burnundaki Savaş Suçları" başlıklı raporda, bölgede tüm taraflarca uluslararası insanlık hukukunun ihlal edildiği ve bunun geniş çaplı ölümlere, yıkıma ve yarım milyondan fazla insanın yerinden olmasına yol açtığı ifade edildi.

Kuzeydeki Cabo Delgado halkının "Eş-Şebab" adını taşıyan silahlı grup ile Mozambik silahlı güçleri ve onların yanında savaşan paralı askerlerin çatışması arasında kaldığına yer verilen raporda, "Bu üç grup da yüzlerce sivilin ölümüne neden olarak savaş suçları işledi. Uluslararası toplum, bu kriz son 3 yılda tam anlamıyla bir silahlı çatışmaya dönüşürken müdahalede başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

15 farklı topluluktan yerinden edilmiş 79 kişiyle yapılan röportajlara dayanan raporda, uydu görüntüleri ve fotoğraflar da kaynak olarak kullanıldı.

Terör saldırıları 4 yıldır sürüyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Ülke, operasyonlarda Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen paralı askerleri de kullanıyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 560 binden fazla kişi yerinden oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş