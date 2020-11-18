Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi
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Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

18.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:46
Uluslararası Af Örgütü Mısır'dan iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi

Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine gözaltındaki iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Mısır yönetimine gözaltındaki iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan Af Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahire merkezli sivil toplum kuruluşu Mısır Kişisel Haklar Girişimi Adalet Birimi Müdürü Kerim Anara'nın Güney Sina vilayetindeki tatili sırasında gözaltına alındığını belirtti.

Anara'nın tutulduğu yerin hala bilinmediği kaydedilen açıklamada, Mısır makamlarının Anara'yı gözaltına alması şiddetle kınandı.

Açıklamada, ayrıca Mısır Kişisel Haklar Girişimi İdari Direktörü Muhammed Beşir'in de 15 Kasım'da gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Beşir'in terörle ilişkili asılsız suçlamalar nedeniyle hala gözaltında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu durum, "insan hakları çalışmalarına ağır bir darbe" olarak değerlendirildi.

Af Örgütü, söz konusu iki insan hakları aktivistinin serbest bırakılmasını istedi.

Mısır makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Açıklamasında Anara'nın gözaltı nedenine ilişkin bilgi vermeyen Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, Beşir'in 3 Kasım'da Mısır'daki bazı büyükelçilerle görüşmesine ve insan hakları şartlarının desteklenmesi yollarını görüşmesine ilişkin emniyete ifade vermesinin ardından gözaltına alındığını aktarmıştı.

Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştiriler maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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